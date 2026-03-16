UE: 450 milioni per aiuti umanitari in Medio Oriente

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La Commissione europea conferma uno stanziamento di 450 milioni di euro in aiuti umanitari per Palestina, Libano, Siria e Giordania nel 2026

In Siria, riferisce una nota dell’Esecutivo Ue, 210 milioni di euro di finanziamenti umanitari dell’Ue sosterranno gli interventi di emergenza e di protezione in tutto il Paese.

In Palestina, 124 milioni di euro saranno destinati all’assistenza alimentare, alla salute, alla protezione, all’alloggio e all’istruzione, forniti da partner che operano in condizioni estremamente difficili.

In Libano, 100 milioni di euro garantiranno assistenza sanitaria di emergenza, aiuti di base alle famiglie indigenti, servizi di protezione, alloggio e istruzione per i bambini che non frequentano la scuola, con voli del ponte aereo umanitario dell’Ue che hanno giÃ  consegnato materiale medico e di soccorso sul territorio.

In Giordania, un totale di 15,5 milioni di euro sosterrÃ  i servizi essenziali come la salute e la protezione e soddisferÃ  i bisogni dei rifugiati, sia all’interno che all’esterno dei campi. Infine, in Egitto, 8 milioni di euro sosterranno l’assistenza multisettoriale ai piÃ¹ vulnerabili.
tgcom24.mediaset.it

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