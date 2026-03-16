Trump attacca gli alleati: “nel bisogno non ci sono”

Trump: “Gli alleati? Nel bisogno non ci sono, lo dico da anni”

“Non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo la nazione più forte del mondo”. Lo ha detto Donald Trump definendo la questione della sicurezza dello stretto di Hormuz un “test” per gli alleati. “È da anni che dico che se mai dovessimo aver bisogno di loro, non ci saranno”, ha aggiunto il presidente alla Casa Bianca.

La Spagna esclude missione militare nello stretto di Hormuz

Anche la Spagna non parteciperà a nessuna missione militare nello Stretto di Hormuz in quanto considera “illegale” la guerra di Usa e Israele all’Iran. Lo ha detto la ministra della Difesa di Madrid, Margarira Robles, che ha così respinto la richiesta del presidente Usa, Donald Trump, di sostegno militare per mettere in sicurezza lo Stretto.

Israele non esclude l’invio di navi a Hormuz

Il governo israeliano non ha escluso l’ipotesi di inviare delle proprie unità navali in appoggio alla Marina statunitense per la riapertura dello Stretto di Hormuz, e si aspetta che altri Paesi facciano altrettanto: lo ha dichiarato l’Ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon.

“Non lo escludo. Comprendiamo la necessità di sostenere gli sforzi degli Stati Uniti, che dovrebbe essere uno sforzo globale”, ha proseguito Danon rispondendo a una domanda sulla possibilità di un invio di navi israeliane. Danon ha infine sottolineato che il blocco della navigazione nello Stretto di Hormuz è un problema che riguarda non solo Israele e gli Stati Uniti: “Mi aspetto che gli altri Paesi si rendano conto di non potersi nascondere”.

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