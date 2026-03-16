Energia, Vannacci: ‘riaprire i rubinetti con la Russia’

Montecatini (Pistoia), 16 mar.Â – Ãˆ necessario “riaprire i rubinetti con la Russia perchÃ© anche quelli influenzano il prezzo dell’energia”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, parlando con i giornalisti a Montecatini prima del suo spettacolo “Il mondo al contrario – Remigrazione” al Teatro Verdi.

“Io l’ho detto ma qualcuno l’ha fatto, Trump ha sospeso temporaneamente le sanzioni alla Russia, quando ci si trova in una crisi e il sistema adottato precedentemente non funziona perchÃ© non rivedere quell’impianto sanzionatorio”, ha spiegato Vannacci.

La linea del governo sul permanere delle sanzioni alla Russia “non mi convince nella maniera piÃ¹ assoluta perchÃ© secondo me contrasta con quelli che sono gli interessi italiani” ha detto ancora Vannacci. Ãˆ d’accordo con Salvini? “Forse Salvini e d’accordo con me” ha concluso Vannacci.Â (askanews)