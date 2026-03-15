Dimessa dal Pronto soccorso, bambina di 4 anni muore poche ore dopo

Una bambina ucraina di quattro anni residente in provincia di Rimini Ã¨ morta ieri mattina all’ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. La piccola era stata accompagnata venerdÃ¬ sera alle 21,30 all’ambulatorio urgenze pediatriche per febbre comparsa intorno alle 18, senza altri sintomi.

Cosa Ã¨ successo: le ipotesi

Secondo quanto ricostruiscono i giornali locali, il Resto del Carlino e il Corriere di Romagna, il personale medico aveva riscontrato parametri vitali nella norma e funzionalitÃ cardiovascolare, polmonare, addominale e neurologica regolari. Gli esami del sangue non avevano evidenziato infezioni. La febbre era scesa rapidamente dopo la somministrazione di paracetamolo. La bambina era stata trattenuta in osservazione per alcune ore e dimessa alle 00,43 in buone condizioni cliniche generali.

Nelle prime ore di ieri mattina le condizioni sono improvvisamente peggiorate. I genitori hanno allertato il medico dell’emergenza territoriale e la bambina Ã¨ arrivata al pronto soccorso alle 6,35. Medico rianimatore, pediatra e medico del pronto soccorso hanno iniziato le manovre di rianimazione proseguite per oltre un’ora, ma non Ã¨ stato possibile salvarla.

Saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari necessari per chiarire le cause del decesso. Non Ã¨ escluso che la Procura di Rimini possa disporre l’autopsia.

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