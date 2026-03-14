Ospedale Salerno, infermieri girano video dissacranti con offese ai cadaveri: Ã¨ polemica

Corse sui carrelli dei medicinali nei corridoi del pronto soccorso, sketch comici irrispettosi dei malati e perfino parole offensive nei confronti dei cadaveri

Il tutto Ã¨ stato ripreso volontariamente in un video dagli autori dei gesti dissacranti, infermieri e operatori sanitari che lavorano proprio lÃ¬, nell’ospedale Ruggi di Salerno. Il video Ã¨ stato reso pubblico attraverso il podcast Super Salerno, realizzato dall’associazione “Figli delle chiancarelle”. Dopo la diffusione delle immagini, si sono subito scatenate le polemiche: in molti si sono chiesti se siano davvero lavoratori dell’ospedale, come sembra, e come sia possibile che non ci fosse nessun sistema di sorveglianza.

La direzione generale dell’Azienda ospedaliera Ã¨ venuta a conoscenza dei fatti e ha assicurato che sono in corso degli accertamenti, ipotizzando sanzioni disciplinari, nonchÃ© di procedere per vie legali:

“La direzione generale Ã¨ venuta a conoscenza della diffusione in rete di un video i cui contenuti gettano grave discredito sulla serietÃ e sull’impegno del personale tutto dell’Azienda – si legge in un comunicato -. Nello stigmatizzare l’irresponsabilitÃ degli autori del video e la diffusione dello stesso, comunica di avere attivato un percorso di accertamento degli atteggiamenti riscontrati anche ai fini disciplinari e si riserva in ogni caso di valutare ogni azione giudiziaria a tutela dell’immagine aziendale, auspicando infine che anche gli ordini professionali cui afferiscono i soggetti adottino le iniziative del caso”.

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