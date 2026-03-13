Sparatoria in un college in Virginia, un morto e due feriti

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Mohamed Bailor Jalloh

Una sparatoria Ã¨ avvenuta ieri mattina nel campus dell’Old Dominion University, a Norfolk, in Virginia, causando un morto e due feriti

L’assalitore (in foto) Ã¨ stato ucciso: era un ex membro della Guardia Nazionale con precedenti penali per terrorismo. Lo riportano i media americani. Si tratta di Mohamed Bailor Jalloh, (originario della Sierra Leone) che nel 2016 Ã¨ stato condannato a 11 di carcere per aver tentato di fornire supporto materiale all’Isis. Era uscito due anni fa. (ANSA)

Articoli correlati

Esplosione ambasciata Usa a Oslo, arrestati 3 fratelli di origine iraqena

Esplosione ambasciata Usa a Oslo, arrestati 3 fratelli di origine iraqena

Usa, sparatoria in Texas: tre mort

Usa, sparatoria in Texas: tre morti. Si indaga per terrorismo

baby terroristi

Francia, baby terroristi progettavano strage in un centro commerciale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *