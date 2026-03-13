Petrolio russo, Zelensky: ‘sospendere le sanzioni frutterebbe 10 miliardi a Mosca’

La decisione degli Stati Uniti di sospendere le sanzioni sulla vendita di petrolio e prodotti petroliferi russi caricati sulle navi fino al 12 marzo potrebbe fruttare alla Russia circa 10 miliardi di dollari, ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo.
“Questo allentamento delle restrizioni da parte degli Stati Uniti potrebbe da solo fornire alla Russia circa 10 miliardi di dollari per la guerra. CiÃ² non contribuisce certo alla pace”, ha dichiarato Zelensky.Â (askanews)