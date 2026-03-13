Guerra Iran, Trump rifiuta l’offerta di Kiev: ‘non abbiamo bisogno di loro’

WASHINGTON, 13 MAR – Donald Trump ha respinto l’offerta dell’Ucraina di aiutare gli Stati Uniti a difendersi dai droni iraniani. “No, non abbiamo bisogno del loro aiuto per difenderci dai droni”, ha dichiarato il presidente in un’intervista a Fox News.

Vladimir Putin sta aiutando l’Iran “un pochino” nella guerra. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox News. “Credo che li stia aiutando un pochino. E probabilmente lui pensa che noi stiamo aiutando l’Ucraina, giusto?”, ha aggiunto il presidente americano. (ANSA)