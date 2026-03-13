Famiglia nel bosco, Garante Infanzia: “Situazione sproporzionata nel suo esito”

ImolaOggi CRONACA, News 2026

famiglia del bosco

“Bisogna che ci mettiamo tutti con il massimo impegno per vedere di risolvere una situazione che continua a sembrare sproporzionata nel suo esito rispetto alle ragioni iniziali”. Lo ha detto la Garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni all’uscita dalla casa famiglia dove dal 20 novembre 2025 vivono i bambini della ‘famiglia nel bosco’, da venerdi’ scorso senza la madre.

“Probabilmente – ha proseguito – non ha funzionato qualcosa proprio nei primissimi mesi in cui l’assistente sociale ha preso in carico questa famiglia. Li’ le cose si sono messe in un modo storto e non si sono piu’ raddrizzate”. La Garante ha riferito che quando e’ arrivata i bambini stavano mangiando, negando l’ipotesi di uno sciopero della fame. “Li ho trovati un po’ iperattivi – ha aggiunto – un po’ agitati, con momenti di malinconia”.

Articoli correlati

Famiglia del bosco

Famiglia del bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame finché non torna la madre

famiglia del bosco

Famiglia nel bosco, Garante infanzia Abruzzo: “Nessun rischio adozione bimbi”

presidente del Tribunale dei minori dell'Aquila, Cecilia Angrisano

Famiglia del bosco, rafforzata vigilanza alla presidente Tribunale dei minori

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *