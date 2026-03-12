Scandicci, 12enne molestata in strada: fermato marocchino

A Casellina, frazione di Scandicci (Firenze), una 12enne si sarebbe rifugiata in un supermercato, avrebbe chiesto aiuto e raccontato in lacrime di essere stata infastidita da un uomo, un cinquantenne di origini marocchine che a sua volta sarebbe entrato nel negozio. Lo staff del supermercato si sarebbe preso cura della ragazza, l’avrebbe messa al sicuro nel magazzino e ha chiamato il 112. Lo riporta La Nazione, la quale aggiunge che sul caso stanno lavorando i carabinieri.

Sempre stando al giornale, il fatto sarebbe accaduto mercoledÃ¬ sera alle 19 circa. La ragazzina avrebbe raccontato che l’uomo avrebbe iniziato a parlarle fin dalla fermata del bus vicina al negozio di quartiere.

I carabinieri giunti sul posto dopo la chiamata dei dipendenti del supermercato hanno fermato l’uomo e messo al sicuro la 12enne. Il presunto responsabile Ã¨ stato poi prelevato e portato in caserma per accertamenti.

