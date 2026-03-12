Lancio di sassi su autostrada A4: colpiti diversi veicoli

Momenti di paura lungo l’autostrada A4. Nel pomeriggio diÂ martedÃ¬ 10 marzo, alcuni veicoli sono stati colpiti da un lancio di sassi allâ€™altezza del chilometro 85, nei pressi di Novara Est.

Il lancio di sassi in A4

Secondo le prime ricostruzioni, il raid ha causato danni significativi a due autoarticolati: un tir ha riportato lo sfondamento del parabrezza, mentre un secondo mezzo pesante ha subito gravi danni al vano motore. Nessuna persona Ã¨ rimasta ferita, fortunatamente. Sul caso sono in corso indagini da parte degli agenti della polizia stradale. Secondo le prime ricostruzioni, i sassi non sarebbero stati lanciati da un cavalcavia, ma lateralmente rispetto alla carreggiata. Ãˆ possibile che anche altri veicoli siano stati colpiti senza che i conducenti se ne siano accorti subito.

Il lancio da posizione laterale

Gli agenti sono riusciti a recuperare e sequestrare una delle grosse pietre utilizzate. Sono attualmente in corso le indagini per identificare i responsabili. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della rete autostradale per individuare movimenti sospetti nell’area. Non si esclude che il lancio possa aver colpito altri veicoli in transito senza che i guidatori abbiano inizialmente avvertito l’impatto.

