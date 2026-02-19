Lancia sassi contro un treno e spintona i Cc: arrestato 14enne

Si Ã¨ concluso con l’arresto di un giovanissimo l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Castelverde, chiamati a fermare un comportamento irresponsabile e pericoloso presso lo scalo ferroviario di Soresina. In manette Ã¨ finito un ragazzo di 14 anni, accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e attentato alla sicurezza dei trasporti.

I fatti sono avvenuti il 16 febbraio scorso, intorno alle 16.00. Diverse segnalazioni al 1-1-2 hanno allertato i Carabinieri circa la presenza di un gruppo di giovani intenti a lanciare sassi contro un convoglio in transito. Un gesto che va ben oltre la “bravata”: il lancio di pietre contro un treno in corsa rappresenta un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Oltre agli evidenti danni materiali ai convogli, il rischio concreto Ã¨ la rottura dei finestrini, con la possibilitÃ di ferire i passeggeri o il personale di bordo colpiti dalle schegge o dai sassi stessi.

I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e fermato il quattordicenne nelle vicinanze. La situazione si Ã¨ perÃ² fatta tesa durante le procedure di identificazione. Il minore, riconosciuto come l’autore del lancio, ha assunto un atteggiamento oltraggioso, arrivando a spintonare e minacciare i Carabinieri nel tentativo di opporsi al controllo.

La perquisizione personale ha aggravato la sua posizione: addosso gli Ã¨ stato trovato un cutter di grosse dimensioni, che Ã¨ stato sequestrato. Fortunatamente l’episodio si Ã¨ concluso senza feriti, con il giovane accompagnato presso la caserma di Castelverde e arrestato. In seguito, Ã¨ stato accompagnato presso una comunitÃ nella provincia di Brescia, in attesa dellâ€™udienza di convalida.

