Lancia pietra contro auto in corsa, denunciato 17enne tunisino

Una bravata che Ã¨ costata una denuncia per violenza privata a un 17enne che, apparentemente senza motivo, ha centrato con un sasso il parabrezza di un’auto che in quel momento stava passando sulla strada. Un gesto tanto sconsiderato quanto pericoloso per il conducente, che ha fatto in tempo a fermarsi prima di mettere in pericolo la sua vita. E ha chiamato i carabinieri.

Ãˆ successo lunedÃ¬ sera a Crevalcore, in via Guisa. I militari hanno raggiunto il posto dell’incidente e hanno trovato il guidatore, un 19enne, spaventato mentre chiedeva aiuto di fianco alla sua utilitaria ferma. L’auto aveva delle vistose crepe sul parabrezza che impedivano di guidare in sicurezza.

Il 19enne ha spiegato che poco prima, mentre viaggiava sulla strada di periferia, era stato colpito da una pietra lanciata da un passante. Il sasso ha spaccato il parabrezza e lo aveva costretto a fermarsi subito per evitare conseguenze piÃ¹ gravi.

Subito sono partite le ricerche del responsabile, che si sono concluse in poco tempo. Nei paraggi, infatti, i carabinieri hanno trovato un 17enne di origini tunisine che Ã¨ stato identificato e accompagnato in caserma. Il 19enne ha sporto denuncia mentre il presunto responsabile Ã¨ stato poi restituito alla famiglia.

www.bolognatoday.it – foto archivio