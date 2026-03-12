Israele: colpita Gerusalemme

“Il regime iraniano sta lanciando missili su Gerusalemme, uno di questi ha colpito a poche centinaia di metri dalla CittÃ Vecchia, dal Muro del Pianto, dalla Moschea di Al-Aqsa e dalla Chiesa del Santo Sepolcro”.Â Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano postando il video del luogo colpito dall’ordigno iraniano.

“Proteggere le vite e la sicurezza dei fedeli viene prima di tutto. Ecco perchÃ© la preghiera in tutti i luoghi sacri Ã¨ stata temporaneamente sospesa”, aggiunge il messaggio. ANSA