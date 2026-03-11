Trump, ‘se l’Iran ha messo mine a Hormuz le rimuova o conseguenze mai viste’

Se l’Iran ha messo mine nello Stretto di Hormuz, di cui non abbiamo segnalazioni, le rimuova immediatamente” altrimenti “le conseguenze militari daranno a livelli mai visti prima.Â Se le rimuove, invece, sarebbe un passo nella giusta direzione”.

Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth.

Gli Stati Uniti non hanno scortato alcuna petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz.

Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt dopo che il segretario dell’Energia ha pubblicato su X e poi rimosso un post in cui diceva che la Marina americana aveva scortato con “successo” una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz.

Donald Trump Ã¨ sotto assedio.

La sua base e il partito repubblicano chiedono al presidente una exit strategy dall’Iran: deve arrivare in tempi stretti altrimenti il rischio di una valanga democratica alle elezioni potrebbe realizzarsi. Al momento perÃ² come gli Stati Uniti si svincoleranno dal conflitto non Ã¨ chiaro.Â ANSA

Secondo due fonti vicine all’intelligence statunitense che hanno parlato alla CNN, l’Iran ha iniziato a posare mine navali nello Stretto di Hormuz, il piÃ¹ importante nodo energetico del mondo, che trasporta circa un quinto di tutto il petrolio greggio. Solo poche decine di mine sono state posate negli ultimi giorni, hanno affermato le fonti, ma l’Iran ha la capacitÃ di schierarne centinaia, se non migliaia, e di mantenere tra l’80% e il 90% delle sue piccole imbarcazioni e dei suoi posamine gestiti dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC)

L’Iran ha invaso lo Stretto di Hormuz con veicoli autonomi senza pilota gestiti dall’intelligenza artificiale. Attaccano navi e sottomarini. Si ricaricano con l’energia solare. Raggiungono velocitÃ dai 18 ai 25 nodi. Sono economici. Percorrono oltre 600 km a bassa velocitÃ .