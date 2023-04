Meloni: ‘all’Etiopia serve sostegno economico’

ADDIS ABEBA, 14 APR – “C’è un sostegno del quale questa nazione ha bisogno, particolarmente sul piano finanziario. Ce ne stiamo occupando come stiamo facendo in una situazione molto diversa anche per quanto riguarda la Tunisia, per sostenere lo sblocco dei finanziamenti e sostenere una certezza finanziaria che poi consenta ulteriori investimenti. È un tema molto delicato”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando in albergo ad Addis Abeba dopo il primo incontro in agenda all’Unione africana per la sua visita di due giorni in Etiopia.

“Stiamo lavorando a una serie di iniziative che riguardano l’Africa” ad esempio “il Summit intergovernativo Italia-Africa, che si svolge ogni due anni: il prossimo ci sarà in autunno e potrebbe essere l’occasione giusta per presentare definitivamente in nostro Piano Mattei”. Così la premier Giorgia Meloni arrivando in albergo ad Addis Abeba. “Intanto ci stiamo lavorando in cooperazione con i Paesi africani perché non puoi pretendere di sapere quali siano le soluzioni migliori” senza interlocuzioni coi diretti interessati. “Ottobre è l’occasione per arrivare alla presentazione definitiva del Piano”. (ANSA).