Energia, “il vero errore strategico è continuare a far parte dell’UE”

di Florian Philippot (presidente del movimento francese ‘Les patriotes’)

“Ursula Von der Leyen riconosce un “errore strategico” da parte dell’UE in materia di energia nucleare?

Grazie per questa incredibile confessione, ma dovresti aggiungere due cose per renderla completa:

1. Non si tratta di un errore, ma di una politica deliberata della Germania per indebolire l’energia nucleare francese, e la cosa peggiore è che continua!

L’ultima direttiva europea sull’energia, RED III, lo dimostra chiaramente: priorità assoluta per l’energia eolica e solare!

2. Questo “errore strategico” non riguarda solo l’energia nucleare, ma tutto ciò che riguarda l’UE! Dall’agricoltura all’immigrazione, dalla libertà di espressione alla diplomazia, ecc.

Il VERO ERRORE STRATEGICO è continuare a far parte dell’UE, è che l’UE esiste ancora!

Signora Von der Leyen, lei sta convalidando più che mai la nostra lotta per distruggere l’UE e liberare la Francia tramite la Frexit!”