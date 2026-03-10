Von der Leyen: ‘in UE costo dell’elettricitÃ  troppo alto’

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo intervento al vertice mondiale sull’energia nucleare in corso a Parigi, si Ã¨ espressa in merito al costo dell’energia elettrica nell’Unione europea.

“I prezzi dell’elettricitÃ in Europa sono strutturalmente troppo elevati. Questo Ã¨ estremamente importante, perchÃ© l’elettricitÃ a prezzi accessibili non Ã¨ essenziale solo per il costo della vita dei nostri cittadini, ma Ã¨ anche determinante per la competitivitÃ delle industrie”.

L’Unione, ha ricordato la presidente della commissione, “dipende completamente da importazioni fossili costose e volatili e l’attuale crisi in medio oriente ci ricorda in modo crudo le vulnerabilitÃ che ciÃ² comporta”.

