Von der Leyen: ‘in UE costo dell’elettricitÃ  troppo alto’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Von der Leyen

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo intervento al vertice mondiale sull’energia nucleare in corso a Parigi, si Ã¨ espressa in merito al costo dell’energia elettrica nell’Unione europea.

“I prezzi dell’elettricitÃ  in Europa sono strutturalmente troppo elevati. Questo Ã¨ estremamente importante, perchÃ© l’elettricitÃ  a prezzi accessibili non Ã¨ essenziale solo per il costo della vita dei nostri cittadini, ma Ã¨ anche determinante per la competitivitÃ  delle industrie”.

L’Unione, ha ricordato la presidente della commissione, “dipende completamente da importazioni fossili costose e volatili e l’attuale crisi in medio oriente ci ricorda in modo crudo le vulnerabilitÃ  che ciÃ² comporta”.
tgcom24.mediaset.it

VON DER LEYEN GREEN

Articoli correlati

Von der Leyen

Iran, Von der Leyen: ‘non versare lacrime per il regime iraniano’

Putin

Putin: “Pronti a cooperare con europei per stabilizzare il mercato energetico”

Von der Leyen

Von der Leyen: “il vecchio ordine mondiale non tornerÃ ”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *