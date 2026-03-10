Iran, Trump: “Non ci fermeremo fino alla sconfitta del nemico”

“Non ci fermeremo in Iran fino alla sconfitta totale del nemico”

Nell’operazione in Iran “fin qui tutto bene: non molleremo finché il nemico non sarà totalmente e decisamente sconfitto”. Lo ha detto Donald Trump riferendo che le forze americane hanno distrutto 46 navi iraniane in tre giorni e mezzo. “Siamo più determinati che mai a raggiungere la vittoria finale. In un certo senso abbiamo già vinto, ma non abbastanza”, ha detto.

In Iran “insieme ai nostri partner israeliani, stiamo annientando il nemico con una schiacciante dimostrazione di abilità tecnica e forza militare” ha aggiunto il tycoon dichiarando di aver distrutto circa l’80% dei siti di lancio missilistici dell’Iran.

“Il mondo ci rispetta in questo momento più di quanto ci abbia mai rispettato prima. E grazie ai repubblicani, a voi del Congresso, gli Stati Uniti hanno di gran lunga l’esercito più forte e potente sulla faccia della terra”. Lo ha detto il presidente Donald Trump, incontrando i repubblicani del Congresso al Trump National Doral di Miami. “Siamo l’esercito più forte in assoluto sulla terra, e ora tutti lo capiscono”, ha aggiunto il tycoon.

tgcom24.mediaset.it