Picchia una ragazza con una spranga e poi la violenta, arrestato marocchino

BERGAMO – Quando lei si Ã¨ rifiutata di consumare droga con lui, l’ha colpita al fianco con una spranga di ferro, cosÃ¬ forte da farle perdere i sensi, l’ha trascinata in bagno e ha abusato di lei piÃ¹ volte minacciandola di morte. E solo nel pomeriggio del giorno dopo, quando l’uomo si Ã¨ allontanato la ragazza di 26 anni Ã¨ riuscita a dare l’allarme usando un cellulare trovato a casa del suo aggressore.

Per questo motivo un 43enne (M.H., cittadino marocchino )Â Ã¨ stato arrestato il 7 marzo dai carabinieri di Osio Sotto, in provincia di Bergamo con l’accusa di violenza sessuale e anche di detenzione di stupefacenti.

Le violenze sono avvenute nella notte fra il 26 e il 27 febbraio. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno portato la ragazza in ospedale, e i carabinieri. che nell’abitazione hanno trovato 82 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 730 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Sono stati inoltre sequestrati i vestiti della ventiseienne e due sciabole inguainate, compatibili con la descrizione della spranga utilizzata per colpire la vittima.

A seguito dell’udienza di convalida, il gip ha convalidato l’arresto ed ha applicato la custodia in carcere, sia per il reato di illecita detenzione di stupefacente, sia per il reato di violenza sessuale. (ANSA)