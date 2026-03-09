Lampedusa: sbarcati 37 migranti, 8 hanno la scabbia

Trentasette migranti, fra cui 11 donne, sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che il gommone sul quale viaggiavano Ã¨ stato soccorso dalla motovedetta Cp319 della guardia costiera. I somali e sudanesi hanno riferito d’essere salpati da Zouara in Libia. A tutti, al momento dell’imbarco, Ã¨ stato fornito un giubbotto di salvataggio.

A otto delle persone giunte a molo Favarolo, dopo un primo triage sanitario, Ã¨ stata diagnosticata la scabbia.
All’hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono 68 ospiti.
