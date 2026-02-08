Scabbia, in Lazio casi aumentati del 750%

Impennata vertiginosa dei casi di scabbia, che in tutto il Lazio sono lievitati del 750% nel giro di 5 anni

di Antonio Sbraga – Focolai crescenti sono registrati nellâ€™ultimo lustro tra asili nido, scuole, gerontocomi e perfino nei reparti ospedalieri. PerÃ² sono sempre di piÃ¹ quelli che rinunciano alle cure, anche perchÃ© in Italia nessun farmaco utilizzato per il trattamento della scabbia Ã¨ fornito gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale. E quindi, con i costi delle terapie che oscillano tra un minimo di 80 a un massimo di 250 euro, i piÃ¹ poveri spesso finiscono per non curarsi. A cominciare da coloro che vivono in condizioni socio-economiche piÃ¹ precarie, oltre che in situazioni igieniche ai limiti, come i “clochard” e gli immigrati clandestini senzatetto.

I tanti “invisibili” che nella Capitale sono in costante aumento come documenta ormai da mesi il nostro quotidiano. E cosÃ¬ questa malattia della pelle, provocata da un acaro che causa un intenso prurito con rischio di contagiositÃ alta, Â«si sta riacutizzando a causa degli intensi flussi migratori e turisticiÂ», ha spiegato Fabio Arcangeli, presidente della “World health academy of dermatology and pediatrics”, in occasione dellâ€™incontro “La scabbia un problema emergente”, ospitato dal Senato.

Arcangeli ha anche indicato, tra le cause di questa impennata dei casi, Â«le resistenze farmacologiche e i trattamenti impropri per durata o evasi per lâ€™elevato costo delle terapie. Colpisce soprattutto i bambini sotto i 14 annie la fascia tra i 18 e i 44 anni. Lâ€™aumento complessivo dei casi fino al 750% rispetto ai livelli pre-Covid, in alcune Regioni come Lazio ed Emilia-RomagnaÂ».

Le cartelle cliniche relative allâ€™ultimo anno analizzato per intero dagli esperti, il 2024, hanno fatto registrare il picco piÃ¹ alto. Due anni fa, infatti, solo lâ€™ospedale pediatrico Bambino GesÃ¹ ha curato ben 103 minori, con un incremento del 45,2% in piÃ¹ rispetto al 2023.

Ma anche lo scorso anno câ€™Ã¨ stato un susseguirsi di casi: nel novembre scorso la preside dellâ€™istituto tecnico-industriale Armellini di largo Beato Placido Ricciardi, nel comunicare la presenza di un caso sospetto nella scuola, ha infatti sottolineato che Â«nelle ultime settimane sono stati registrati in diversi istituti della capitale dei casi di scabbiaÂ». Segnalazioni arrivate nelle settimane precedenti anche dagli istituti comprensivi Giovanni Falcone a piazzale Hegel e Via Cassia 1694. Altri casi di scabbia erano stati accertati nel marzo scorso presso la sede centrale del Liceo Virgilio di via Giulia e allâ€™istituto magistrale Giordano Bruno alla Bufalotta.

Unâ€™escalation finita anche sotto la lente dellâ€™Istituto Spallanzani, che ha analizzato i casi regionali per il Lazio segnalati dal 2017 al 2023. Â«Nel Lazio il numero di focolai di scabbia, dopo un calo seguito alla prima ondata di COVID-19, Ã¨ progressivamente aumentato nel tempo, principalmente a causa del verificarsi di focolai in strutture di lunga degenza (750% dal 2020 al 2023)Â», ha scritto lâ€™istituto nazionale malattie infettive.

