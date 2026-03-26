Corruzione, perquisiti uffici della Difesa, di Terna e Rfi

Perquisizioni della Guardia di finanza presso il ministero della Difesa, Rete ferroviaria italiana (Rfi), Terna el Polo Strategico Nazionale

Gli accertamenti rientrano in unâ€™indagine della Procura di Roma che rappresenta uno sviluppo del filone investigativo giÃ aperto su Sogei.Â Al centro dellâ€™inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Lorenzo Del Giudice, ci sono presunte irregolaritÃ negli appalti informatici. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre alla turbativa dâ€™asta e al traffico di influenze illecite.

Tra i soggetti sottoposti a perquisizione figurano anche generali della Difesa, dirigenti di imprese pubbliche e imprenditori.

Nella nuova tranche di indagine della Procura di Roma sono complessivamente 15 i nuovi indagati. Il nuovo filone coinvolgerebbe anche un ufficiale di Marina giÃ coinvolto nel filone principale che portÃ² all’arresto, nell’ottobre del 2024, l’ex direttore generale di Sogei Paolino Iorio. Il manager venne bloccato mentre intascava una tangente da 15mila euro da un imprenditore. In casa, nel corso di perquisizioni, gli furono trovati oltre 100mila euro. Iorio ha patteggiato una pena a tre anni di carcere.

Dal ministero “Massima collaborazione”

Il ministero della Difesa ha assicurato “pieno supporto e massima collaborazione sin dall’avvio delle attivitÃ

investigative iniziate negli anni precedenti”. “Eventuali responsabilitÃ accertate – aggiunge il ministero – saranno perseguite con la massima severitÃ , nel rispetto della legge e delle prerogative dell’AutoritÃ giudiziaria”.

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