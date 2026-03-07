Scippo a Torino, fermati due nordafricani: poliziotti accerchiati

TORINO, 07 MAR – Momenti di tensione si sono registrati ieri pomeriggio alla periferia nord di Torino, dove una volante della polizia di Stato Ã¨ stata circondata da una decina di persone che voleva impedire che un presunto scippatore venisse portato via per l’identificazione. I fatti sono accaduti intorno alle 17. Secondo a quanto si apprende da fonti qualificate, poco prima due uomini di origine nordafricana avevano strappato una catenina dal collo di un anziano in corso Grosseto.

Uno dei due Ã¨ stato fermato dagli agenti in via Martorelli, mentre il presunto complice Ã¨ stato individuato in largo Giulio Cesare, nel quartiere Barriera di Milano. Ma quando la pattuglia ha cercato di far salire l’uomo sull’auto di servizio, alcuni presenti in strada hanno circondato la volante, insultando e minacciando i poliziotti per impedire l’attivitÃ di polizia. Sempre a quanto si apprende non ci sarebbero stati contatti fisici tra gli agenti e le persone che li circondavano e la polizia Ã¨ riuscita a concludere l’operazione. (ANSA) foto archivio