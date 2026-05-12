Diritto alla verità. PIAZZA LIBERTA’ ritorna mercoledì 13 maggio 2026

La chiamano INIDONEITA’ GENITORIALE. Ci chiedIamo: quanti di questi pseudo esperti, portatori d’interesse di questo immarcescibile fenomeno disumano, hanno figli?

Le domande che ci facciamo sono anche altre. Dov’è finito, se mai c’è stato, il Diritto in questo paese? Dov’è finita, se mai c’è stata, la Tutela dei bambini? Dov’è finito, se mai c’è stato, l’Interesse superiore del minore?

Ora Basta. Serve una cordata umana coraggiosa per salvare tutti i bambini rapiti dallo Stato, bambini sottratti ingiustamente con la stupida motivazione di INIDONEITA’ GENITORIALE. Bambini in ostaggio di orchi e mostri che agiscono con l’inganno e la menzogna a scopo di lucro.

Tribunali, giudici, tutori, avvocati, psichiatri, psicologi, assistenti sociali, strutture lager chiamate case famiglia e comuni ideologizzati sono gli stakeholders di questa società del ricatto, che consente ad una filiera perversa di fare business agendo in base a linee guida pedagogiche di associazioni con ideologie woke che, senza se e senza ma, vanno contrastate con forza.

Le vittime sono sempre i bambini. Poi i genitori, la famiglia, i parenti, ma a seguire c’è questa società vittima del ricatto e della menzogna in cui la certezza del diritto è latitante da troppo tempo.

Non lasciamo soli i bambini. Non lasciamoli nelle grinfie giuridiche e nel business di politici e delle cd case famiglia. Non lasciamoli in mano a gentaglia che, per le sue debolezze e ideologie, tortura questi bambini che resteranno traumatizzati per sempre.

Sappi che potrebbe capitare anche a te. Nessuno è indenne. Questa è una battaglia epocale, etica e morale che si deve assolutamente vincere per sconfiggere il male.

Di questo e molto altro, in PIAZZA LIBERTA’ mercoledì 13 maggio 2026, Armando Manocchia parlerà con la dottoressa Cinzia Battistini autrice di DIRITTO ALLA VERITA’, UN CASO DI AFFIDO A FANDOGNA, Editore ARMANDO con la PREFAZIONE di VINCENZA PALMIERI.