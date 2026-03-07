Famiglia del bosco, Bolloli: “fino a 18 anni i bambini appartengono allo Stato”

Durante la puntata del 6 marzo di Otto e Mezzo, Brunella Bolloli (giornalista) ha commentato la vicenda della famiglia nel bosco, sottolineando come il caso sia stato politicizzato in vista del referendum. Secondo Bolloli, fino ai 18 anni i bambini “appartengono allo Stato”, e le decisioni dei magistrati riflettono questa normativa anche quando le famiglie non sono pienamente in regola.

L’analista ha evidenziato come il tema sia al centro della campagna referendaria, con toni accesi sia dal centrodestra sia dal centrosinistra, e ha ricordato l’appello del Presidente della Repubblica a moderare i dibattiti sui temi delicati.