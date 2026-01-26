Ministro svedese: ‘serve meccanismo UE per rimpatriare gli afghani espulsi’

Il ministro svedese per le migrazioni, Johan Forssell, afferma che l’Europa deve creare un meccanismo congiunto per rimpatriare gli afghani con ordini di espulsione

Afferma che gli afghani le cui domande di asilo sono state respinte o che hanno commesso crimini in Europa ma sono privi di documenti d’identitÃ sono “piÃ¹ o meno impossibili” da espellere, cosÃ¬ come stanno le cose oggi.

Le dichiarazioni sono state rilasciate in occasione di una riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni dell’UE a Cipro.Â Forssell ha sottolineato che molti afghani non hanno nÃ© il passaporto nÃ© altri documenti di viaggio, il che impedisce la loro deportazione.

Sostiene che l’UE dovrebbe intervenire a livello tecnico per rilasciare i documenti che consentirebbero il loro ritorno in Afghanistan:Â “Se venite in Europa e commettete reati, avete scelto di non far parte della nostra societÃ . Quindi dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che siate espulsi”, ha dichiarato il ministro svedese.

Forssell afferma che piÃ¹ della metÃ delle domande di asilo afghane vengono respinte e che queste persone devono inveceÂ essere rimpatriate.

Sostiene che dovrebbero esserci soluzioni congiunte a livello UE, come ad esempio radunare le persone da espellere da diversi Stati membri e rimandarle indietro con voli charter.

Lo scrive Visegrad 24 su X.