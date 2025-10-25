Svezia, stupratore non espulso. Il giudice criticato: “non consideriamo la rabbia della gente”

Il giudice svedese che ha stabilito che il migrante eritreo che ha violentato la sedicenne Meya Åberg non sarà espulso dopo aver scontato una condanna a 3 anni perché “lo stupro non è durato abbastanza a lungo” ha parlato delle recenti critiche e ha affermato che i giudici non possono prendere in considerazione la rabbia delle persone.

La decisione di non espellere Yazied Mohamed ha suscitato indignazione a livello mondiale.

Il giudice della Corte d’appello Lars Viktorsson spiega ora al giornale @samhallsnytt perché il diciannovenne eritreo non dovrebbe essere deportato. “È stato un incidente di breve durata”, ha detto a Samnytt.

E rimane imperturbabile di fronte alla tempesta di critiche:

“Non ci penso affatto. Noi giudichiamo. Abbiamo i nostri compiti. Giudichiamo e non possiamo tenere conto delle opinioni altrui o dei loro possibili disaccordi. Non possiamo seguire le correnti della società, che ci venga detto questo o quello. Interveniamo, valutiamo sulla base della legislazione vigente e dei precedenti, e giudichiamo di conseguenza.”

Una frase in particolare della sentenza ha attirato così tanta attenzione che è stata tradotta in altre lingue e trasmessa a livello internazionale:

“Data la natura e la durata del fatto in questione, la Corte d’appello ritiene che il reato sia certamente grave, ma non di tale gravità da giustificare una decisione di espulsione di Yazied Mohamed.”

Il giudice spiega:

“Riguarda il modo in cui la tiene, le tocca i glutei e il seno, la bacia contro la sua volontà e le tocca e penetra costantemente i genitali con le dita.”

Inoltre, il giudice Lars Viktorsson sostiene che lo stupro non è durato particolarmente a lungo.

“Normalmente, lo stupro è considerato un reato particolarmente grave che può portare all’espulsione. Ma è comunque necessaria una valutazione completa e, in questo caso, abbiamo concluso che la gravità della situazione è ben al di sotto di quella soglia”, spiega.

Fu un episodio di breve durata. Fu uno stupro, ma lui inserì le dita nella donna, non il pene. Non ebbe rapporti vaginali con il pene. Credo che il verdetto chiarisca che dobbiamo soppesare i pro e i contro e, in ultima analisi, decidere se questo debba comportare l’espulsione o meno.

Il giornale ha chiesto al giudice quanto tempo dovesse durare uno stupro per essere considerato sufficientemente “persistente”: 15 minuti, mezz’ora, un’ora, diverse ore.

Il giudice risponde alla domanda che non esiste un termine specifico:

È impossibile dirlo. Non è solo una questione di durata. È anche una questione di metodo. Abbiamo descritto un altro caso di stupro sotto la minaccia di un coltello, ma non era questo il caso. Quindi non si può dire: 12 minuti: espulsione; 8 minuti: nessuna espulsione. Oppure 3 minuti: espulsione; 15 secondi: nessuna espulsione. Non funziona così; bisogna fare una valutazione complessiva.

Oltre a Lars Viktorsson, hanno pronunciato il giudizio sul caso anche la giudice della Corte d’appello Elida Sundkvist, la relatrice facente funzione della Corte d’appello Hanna Hamrén e i giudici onorari Lena Berggren (Partito di sinistra) e Sammy Lie (Democratici svedesi).

Sammy Lie, del partito anti-immigrazione Democratici Svedesi, è stato l’unico ad opporsi alla decisione e a volere che Yazied Mohamed venisse deportato a vita dopo aver scontato la sua pena detentiva.

Fonte https://x.com/PsyGuy007/status/1981824949196128428