Olbia, non si presenta al lavoro: 46enne trovato morto

Al lavoro, in aeroporto, lo aspettavano da diverso tempo ma di Fabio Balzano nemmeno una traccia. L’uomo, 46enne di Olbia, Ã¨ stato ritrovato solo ore dopo, senza vita nella sua auto posteggiata nel parcheggio dell’ospedale Giovanni Paolo II. Probabilmente il tragico epilogo di un disperato tentativo di raggiungere il pronto soccorso in una situazione di difficoltÃ ed emergenza.

La scoperta del cadavere da parte dei colleghi

A scoprire il cadavere nel pomeriggio di giovedÃ¬ alcuni colleghi, che erano usciti a cercarlo preoccupati dalla sua assenza e non riuscendo a contattarlo in nessun modo. Fabio Balzano Ã¨ stato individuato nella sua auto, posteggiato vicino all’ospedale. I colleghi, notandolo, hanno sfondato il vetro di un finestrino e allertato immediatamente il pronto soccorso. Un infermiere, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che accertare la morte dell’uomo, deceduto giÃ da diverse ore a causa di un malore. La salma, su autorizzazione del magistrato di turno, Ã¨ giÃ stata restituita ai familiari.

