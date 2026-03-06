Guerra Iran, Trump spende quasi 1 miliardo al giorno

La guerra in Iran costa agli Stati Uniti quasi un miliardo di dollari al giorno

Ad analizzare il peso dell’operazione Epic Fury lanciata dal presidente Donald Trump Ã¨ uno studio del Center for Strategic and International Studies, che ha acceso i riflettori in particolare sui primi 5 giorni dell’offensiva scattata il 28 febbraio. L’attacco portato da Usa e Israele sta per tagliare il traguardo della prima settimana, i dati del CSIS costituiscono un’indicazione di massima in un quadro che, secondo le informazioni diffuse da Trump e dal Pentagono, dovrebbe essere caratterizzato da azioni piÃ¹ intense e, potenzialmente, costi ancora piÃ¹ elevati.

I conti dall’inizio

In poco piÃ¹ di 100 ore, dall’inizio dell’offensiva, la campagna militare Ã¨ costata a Washington circa 3,7 miliardi di dollari: sono quasi 900 milioni di dollari al giorno, secondo l’analisi del think tank. Meno di 200 milioni di dollari sono legati a costi operativi, giÃ inseriti nel bilancio del Dipartimento della Difesa guidato dal segretario Pete Hegseth. La fetta decisamente piÃ¹ grande, stimata in 3,54 miliardi di dollari, “richiederÃ probabilmente fondi supplementari dal Dipartimento”, affermano gli analisti, che non escludono il varo di provvedimenti legislativi ad hoc.

I costi maggiori, i ‘tagli’ in arrivo

Nel bilancio dell’operazione Epic Fury, al di lÃ dei costi operativi, la voce piÃ¹ rilevante in prospettiva sarÃ costituita dalla necessitÃ di garantire la disponibilitÃ di munizioni per tutta la durata della campagna. L’offensiva, secondo la deadline indicata inizialmente da Trump, dovrebbe durare 4-5 settimane: “Possiamo andare oltre senza alcun problema”, ha detto il presidente. “Abbiamo armi a sufficienza”, ha fatto eco piÃ¹ volte Hegseth.

In realtÃ , secondo i media americani, non tutto funziona alla perfezione. I problemi principali potrebbero essere legati all’utilizzo di intercettori per arginare i droni iraniani. Non Ã¨ un caso che siano in corso contatti con l’Ucraina per l’acquisizione di sistemi low cost. Kiev, alle prese con i droni Shahed da anni, ha sviluppato sistemi di difesa che costano poche migliaia di dollari. I droni lanciati dall’Iran costano solo 30mila dollari, mentre i missili intercettori come i PAC-3 utilizzati nel sistema Patriot costano piÃ¹ di 13,5 milioni di dollari ciascuno. Nei conti del Pentagono, nota a margine, pesano centinaia di milioni di dollari legati agli incidenti che hanno coinvolto 3 caccia in Kuwait. ADNKRONOS