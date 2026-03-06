Guerra Iran, Trump spende quasi 1 miliardo al giorno

ImolaOggiESTERI, News 2026

Trump

La guerra in Iran costa agli Stati Uniti quasi un miliardo di dollari al giorno

Ad analizzare il peso dell’operazione Epic Fury lanciata dal presidente Donald Trump Ã¨ uno studio del Center for Strategic and International Studies, che ha acceso i riflettori in particolare sui primi 5 giorni dell’offensiva scattata il 28 febbraio. L’attacco portato da Usa e Israele sta per tagliare il traguardo della prima settimana, i dati del CSIS costituiscono un’indicazione di massima in un quadro che, secondo le informazioni diffuse da Trump e dal Pentagono, dovrebbe essere caratterizzato da azioni piÃ¹ intense e, potenzialmente, costi ancora piÃ¹ elevati.

I conti dall’inizio

In poco piÃ¹ di 100 ore, dall’inizio dell’offensiva, la campagna militare Ã¨ costata a Washington circa 3,7 miliardi di dollari: sono quasi 900 milioni di dollari al giorno, secondo l’analisi del think tank. Meno di 200 milioni di dollari sono legati a costi operativi, giÃ  inseriti nel bilancio del Dipartimento della Difesa guidato dal segretario Pete Hegseth. La fetta decisamente piÃ¹ grande, stimata in 3,54 miliardi di dollari, “richiederÃ  probabilmente fondi supplementari dal Dipartimento”, affermano gli analisti, che non escludono il varo di provvedimenti legislativi ad hoc.

I costi maggiori, i ‘tagli’ in arrivo

Nel bilancio dell’operazione Epic Fury, al di lÃ  dei costi operativi, la voce piÃ¹ rilevante in prospettiva sarÃ  costituita dalla necessitÃ  di garantire la disponibilitÃ  di munizioni per tutta la durata della campagna. L’offensiva, secondo la deadline indicata inizialmente da Trump, dovrebbe durare 4-5 settimane: “Possiamo andare oltre senza alcun problema”, ha detto il presidente. “Abbiamo armi a sufficienza”, ha fatto eco piÃ¹ volte Hegseth.

In realtÃ , secondo i media americani, non tutto funziona alla perfezione. I problemi principali potrebbero essere legati all’utilizzo di intercettori per arginare i droni iraniani. Non Ã¨ un caso che siano in corso contatti con l’Ucraina per l’acquisizione di sistemi low cost. Kiev, alle prese con i droni Shahed da anni, ha sviluppato sistemi di difesa che costano poche migliaia di dollari. I droni lanciati dall’Iran costano solo 30mila dollari, mentre i missili intercettori come i PAC-3 utilizzati nel sistema Patriot costano piÃ¹ di 13,5 milioni di dollari ciascuno. Nei conti del Pentagono, nota a margine, pesano centinaia di milioni di dollari legati agli incidenti che hanno coinvolto 3 caccia in Kuwait. ADNKRONOS

Articoli correlati

Donald Trump

Trump: inviare truppe di terra in Iran sarebbe ‘una perdita di tempo’

Pete Hegseth

Usa, Hegseth: ‘non accoglieremo rifugiati mediorientali’

Donald Trump

Trump alle forze iraniane: “deponete le armi e vi daremo l’immunitÃ ”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *