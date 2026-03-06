“Difendiamo le famiglie a cui sequestrano i bambini!”, manifestazione Padova sabato 7 marzo

Comunicato stampa – Comicost International, quale organizzatore della manifestazione nazionale che si terrà a Padova sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:30 in piazza Cavour invita tutti i cittadini a partecipare all’evento affinché venga portata nelle piazze l’iniziativa di una proposta di legge che modifichi lo status attuale nel quale versano oltre 40.000 famiglie italiane vittime di allontanamento dei propri figli dalle proprie abitazioni. Un sistema corrotto minaccia di prendere il sopravvento nei confronti dei valori più sacri della famiglia e dei diritti umani.

Troppi casi deviati da interessi economici e da una lesione dei più nobili principi sanciti e tutelati dalla Costituzione affliggono genitori e nonni di bambini rinchiusi anche in tenerissima in tenera età in case di accoglienza prive di adeguati mezzi di assistenza, supporto genitoriale e calore familiare. È arrivato il momento di cambiare questa situazione e di riportarla entro limiti e misure consone ad una civiltà libera e democratica.

Numerose testimonianze potranno farci comprendere quanto sia urgente e necessario un intervento da parte del governo e degli organi competenti.

La manifestazione verrà preceduta da un corteo che partirà da piazzale Mazzini alle ore 15:00

Ritrovo in piazzale Mazzini alle ore 14:30

Il presidente.