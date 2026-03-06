Bessent: “l’India potrà acquistare petrolio russo”

Treasury USA Secretary Scott Bessent: “Il programma energetico del presidente Trump ha portato la produzione di petrolio e gas a raggiungere i livelli più alti mai registrati
Per consentire al petrolio di continuare a fluire sul mercato globale, il Dipartimento del Tesoro sta emettendo una deroga temporanea di 30 giorni per consentire alle raffinerie indiane di acquistare petrolio russo. Questa misura, deliberatamente a breve termine, non fornirà significativi benefici finanziari al governo russo, poiché autorizza solo transazioni che riguardano petrolio già bloccato in mare.
L’India è un partner essenziale degli Stati Uniti e prevediamo che Nuova Delhi aumenterà gli acquisti di petrolio statunitense. Questa misura tampone allevierà la pressione causata dal tentativo dell’Iran di prendere in ostaggio l’energia globale.”
https://x.com/SecScottBessent/status/2029714253725262232