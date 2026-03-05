Milano, moschea fuorilegge in via Paruta: Ã¨ polemica

Rispunta la moschea abusiva di via Paruta 62, nel cuore martoriato di via Padova e Palazzo Marino continua a fare finta di niente

di Paola Fucilieri – Silvia Sardone, vicesegretario nazionale e consigliere comunale, Samuele Piscina, segretario provinciale e consigliere, insieme ai municipali Vanessa Ragazzoni e Luigi Bragonzi, non ci stanno e tornano all’attacco dopo l’ennesimo sopralluogo in quel capannone trasformato in luogo di culto senza alcuna autorizzazione. Da mesi i residenti segnalano l’abuso, da quando cioÃ¨ sono partiti i lavori mai autorizzati: sono state accertate le irregolaritÃ , lo stesso Comune di Milano ha dichiarato nero su bianco che lÃ¬ non puÃ² nascere un centro di preghiera, eppure tutto tace.

Ma allora perchÃ© Milano non smette di stupire per la sua arrendevolezza e Beppe Sala continua a fare orecchie da mercante ma si limita a carte bollate e a zero interventi concreti?

Â«I cittadini della zona sono particolarmente allarmati: hanno persino segnalato i richiami alla preghiera risuonare nel quartiereÂ», proseguono Sardone e compagnia. Il muezzin che echeggia tra i palazzi, i volantini con gli orari delle funzioni distribuiti senza vergogna, i fedeli che entrano e escono come se fosse tutto regolare. Â«Con un’arroganza insostenibile questa comunitÃ ha trasformato lo spazio in moschea, un luogo assolutamente non sicuro e totalmente fuori dalle regole. Non lo nascondono neppure: chiunque passi puÃ² vedere i fedeliÂ».

E le domande scomode arrivano puntuali: Â«Chi predica in questa moschea? Chi frequenta questo luogo? Ci sono evidenti rischi per la sicurezza se non si intervieneÂ». Domande che Palazzo Marino evita accuratamente di porsi. PerchÃ© scomodare la realtÃ quando si puÃ² predicare l’inclusione a senso unico?

Intanto il degrado avanza: Â«Ci sono giÃ due moschee attive in questa zona, oltre all’edificio di via Esterle che viene giÃ usato irregolarmente per la preghiera, senza che siano stati eseguiti i lavori necessari per la messa in sicurezza dello stabile comunaleÂ». Un immobile pubblico lasciato marcire, mentre si tollera l’abusivismo privato.

Â«Il Comune di Milano che fa? Assolutamente nulla: ha preso atto delle irregolaritÃ ma non va oltre. Ormai ha deciso che l’area di via Padova debba diventare un ghetto islamicoÂ», accusano senza mezzi termini i leghisti. E concludono con un appello al vetriolo: Â«Ci aspettiamo che Palazzo Marino si svegli finalmente: Ã¨ incredibile quanto sia succube delle comunitÃ islamiche in cittÃ Â».

Via Paruta 62 Ã¨ il simbolo perfetto di una Milano che perde pezzi ogni giorno.

Per i milanesi, quelli che pagano le tasse e vivono il quartiere Ã¨ ora di sigillare i locali non a norma e restituire dignitÃ alle periferie. Altrimenti, il ghetto islamico non sarÃ solo un rischio: sarÃ la realtÃ quotidiana. E la colpa sarÃ tutta di chi, da anni, guarda dall’altra parte.

www.ilgiornale.it