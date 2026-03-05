Malore in casa, morta ragazza di 15 anni

Tragedia a Prato. Una ragazza di 15 anni Ã¨ morta dopo essersi sentita male a casa. Ãˆ successo nel pomeriggio diÂ  mercoledÃ¬ 4 marzo

Ancora non sono chiare le cause del malore che ha colto la ragazza allâ€™improvviso. In base alle prime informazioni si tratterebbe di un attacco cardiaco. Câ€™era la famiglia in casa quando Ã¨ avvenuta la tragedia.

Lanciato lâ€™allarme al 112, sul posto si sono precipitati i soccorritori. Ãˆ stato allertato anche il personale dellâ€™elisoccorso.Â I soccorritori hanno tentato ogni manovra di rianimazione, ma per la 15enne non câ€™Ã¨ stato nulla da fare.

La salma della ragazzina Ã¨ stata trasferita allâ€™obitorio dalla Misericordia di Prato
