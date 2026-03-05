Iran, Trump: “Devo essere coinvolto nella scelta del nuovo leader”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di “dover essere personalmente coinvolto” nella scelta del prossimo leader dell’Iran. Nel corso di un’intervista telefonica con Axios, Trump ha detto: “Stanno perdendo tempo. Devo essere coinvolto nella nomina, come con Delcy (Rodriguez) in Venezuela”.

“Il figlio di Khamenei è per me inaccettabile. Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran”, ha dichiarato Trump nell’intervista citata da Axios. Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, è sopravvissuto agli attacchi aerei di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, nei quali suo padre è stato ucciso, hanno riferito ieri fonti iraniane a Reuters.  tgcom24.mediaset.it

