Mattarella: “La Costituzione vieta nefaste idee di supremazia”

Sergio Mattarella è intervenuto a Milano in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Alessandro Manzoni. Secondo il Presidente della Repubblica, la Costituzione italiana “sbarra la strada a nefaste concezioni di supremazia basate su razza, su appartenenza, e, in definitiva, sulla sopraffazione, sulla persecuzione, sulla prevalenza del più forte“. Nella visione di Manzoni “è la persona, in quanto figlia di Dio, e non la stirpe, l’appartenenza a un gruppo etnico o a una comunità nazionale, a essere destinataria di diritti universali, di tutela e di protezione”, ha aggiunto il Capo dello Stato. tgcom24.mediaset.it