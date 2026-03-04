Iran, Pentagono: ‘stiamo vincendo in modo devastante’

Il segretario americano alla Difesa, Pete Hegseth, ha detto: “Abbiamo appena iniziato a combattere e gli Stati Uniti stanno vincendo in modo decisivo, devastante e senza misericordia”. Le parole di Hegseth arrivano da una conferenza durante la quale il segretario ha ribadito “il pieno controllo dei cieli iraniani”.

Il capo del Pentagono si è vantato delle “nostre regole d’ingaggio audaci, precise e progettate per sprigionare il potere americano, non per incatenarlo”.

Pasdaran, “Lanciati 40 missili contro obiettivi Usa e Israele”

I Pasdaran hanno dichiarato di aver lanciato circa 40 missili contro obiettivi statunitensi e israeliani. “Diverse ore fa, è stata condotta la 17a ondata dell’operazione Honest Promise 4 con il lancio di 40 missili da parte delle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, verso obiettivi americani e sionisti”, si legge in una dichiarazione trasmessa dalla tv di Stato. tgcom24.mediaset.it