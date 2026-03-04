Gas, UE: nessun rischio immediato ma i prezzi preoccupano

Secondo il gruppo di coordinamento Ue sul gas “non ci sono problemi di sicurezza dell’approvvigionamento, ma i prezzi e le conseguenze rimangono motivo di forte preoccupazione.Â La durata del conflitto, l’entitÃ dei danni e la sospensione delle attivitÃ degli impianti di Gnl in Qatar determineranno le conseguenze per i mercati europei”.

Lo rende noto un funzionario Ue dopo la riunione del gruppo di esperti Ue, convocato per discutere della sicurezza e dell’approvvigionamento energetico dell’Ue alla luce delle ultime tensioni in Medio Oriente. Al momento non sono state richieste misure coordinate a livello Ue nÃ© misure individuali. ANSA