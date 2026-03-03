Trump: “Molto presto saprete chi controlla l’Iran”

Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha dichiarato, rispondendo a una domanda dell’emittente NewsNation, che “molto presto” sarà chiaro chi controlla l’Iran. “Lo saprete molto presto”, ha detto il capo della Casa Bianca, senza fornire ulteriori dettagli.

“Non sono preoccupato di possibili attacchi iraniani a basi Usa”

Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha dichiarato di non essere preoccupato per possibili attacchi contro installazioni statunitensi o contro il territorio americano nel contesto del conflitto con l’Iran. “No, fa parte della guerra, piaccia o no, le cose stanno così”, ha risposto Trump a una domanda dell’emittente statunitense NewsNation.

Due droni si sono abbattuti sull’ambasciata americana a Riad, in Arabia Saudita. L’attacco ha provocato un incendio e lievi danni materiali all’edificio, secondo quanto dichiarato da un portavoce del ministero. Il presidente Usa, Donald Trump, ha promesso: “Risponderemo all’attacco del nostro sito, presto scoprirete quale sarà la ritorsione”.

