Schlein: “Governo Meloni fermi operazioni militari di Usa e Israele”

“Chiediamo che Meloni venga a riferire in aula perche’ gli sviluppi sono drammatici di questa crisi, gli stessi ministri hanno sottolineato come sia a rischio ben di piu’ della sicurezza della regione quindi noi chiediamo al premier di venire a proferire parola davanti al Paese perche’ e’ incredibile che non abbia sentito la necessita’ di farlo.

Oltre alla preoccupazione per il conflitto in corso per il suo potenziale allargamento che avrebbe delle conseguenze veramente catastrofiche perche’ bisogna fermare le azioni militari”. Lo ha detto la segretaria generale del PD Elly Schlein a margine dell’incontro sul referendum giustizia presso Hotel Pacific Fortino di Torino.

Ha poi aggiunto: “Questo chiediamo al governo di fermare le azioni militari di Israele e degli Stati Uniti verso l’Iran con i bombardamenti e anche le ritorsioni dell’Iran di conseguenza. Serve un cessate il fuoco, il governo deve lavorare in questa direzione, non si possono limitare a fare gli osservatori”. ANSA