Iglesias, violenza sessuale su 16enne: arrestato algerino

Avrebbe bloccato una ragazza di 16 anni vicino alla stazione ferroviaria di Iglesias, molestandolo e tentando di baciarla. Solo la reazione della giovane donna, che ha urlato e chiesto aiuto a un passante, ha evitato che quell’approccio si trasformasse in una violenza sessuale. Un 18enne algerino, giÃ noto alle forze dell’ordine e domiciliato al Centro di accoglienza straordinaria di Monastir (Cagliari), Ã¨ stato arrestato dai carabinieri.

Il provvedimento Ã¨ stato convalidato e per il giovane Ã¨ scattato l’obbligo di firma. Il 18enne Ã¨ stato arrestato durante la notte, quando al 112 Ã¨ arrivata la richiesta di aiuto della 16enne. La ragazza ha raccontato di essere stata bloccata nei pressi della stazione e il 18enne avrebbe tentato l’approccio. La ragazza ha insistito a urlare, chiedendo aiuto ai passanti. Una persona Ã¨ intervenuta e il 18enne Ã¨ fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che nel giro di breve tempo sono riusciti a identificarlo e arrestarlo.

www.liberoquotidiano.it