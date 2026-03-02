Lecce, malore a scuola: 11enne muore poco dopo

Un bambino di 11 anni Ã¨ morto in casa a Lecce in seguito a un malore. A quanto si apprende, il piccolo, di origini senegalesi, si sarebbe sentito male a scuola. La dirigente ha allertato il padre che Ã¨ andato a prenderlo. Una volta a casa, l’undicenne si sarebbe sentito male di nuovo in bagno, perdendo i sensi. Vano l’intervento dei soccorritori del 118 e la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove gli operatori sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il bambino.

