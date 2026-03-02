Iran, von de Leyen: ‘con Erdogan ci prepariamo a eventuale crisi migratoria’

von de Leyen ed Erdogan

“Bella telefonata @RTErdogan di Türkiye stasera.
L’instabilità nella regione ha un impatto profondo su entrambi, pertanto è essenziale uno stretto coordinamento.

Oggi siamo stati in contatto con i principali partner regionali per valutare la situazione e discutere le misure per ridurre l’escalation.

Accolgo con favore la disponibilità della Turchia a mediare e sostenere una risoluzione attraverso mezzi pacifici. Siamo concordi sul fatto che la diplomazia sia l’unica via percorribile.

Apprezzo anche gli sforzi del Presidente per prepararsi ad affrontare il potenziale impatto di questa crisi sulla migrazione. Collaboriamo già a stretto contatto sulla Siria.
La stabilità regionale e globale è in gioco: ne siamo ben consapevoli.”

Lo scrive Uersula von der Leyen su X.
https://x.com/vonderleyen/status/2028187847136530576

