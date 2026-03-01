Trump minaccia i leader iraniani: ‘collaborino o moriranno’

WASHINGTON – “Abbiamo sentito dire che molti membri delle Guardie Rivoluzionarie, dell’esercito e delle altre forze della sicurezza e della polizia non vogliono piÃ¹ combattere e cercano l’immunitÃ da noi”. Lo ha detto Donald Trump in un post su Truth.

“Come ho detto ieri sera: ora possono avere l’immunitÃ , poi otterranno solo la morte!. Speriamo che le Guardie rivoluzionarie e la polizia si uniscano pacificamente ai patrioti iraniani e lavorino insieme per riportare il Paese alla grandezza che merita”, ha aggiunto il presidente americano.

“I bombardamenti pesanti e mirati continueranno, ininterrottamente per tutta la settimana o, per tutto il tempo necessario, a raggiungere il nostro obiettivo di pace in tutto il medio oriente e, in veritÃ , nel mondo!”. Lo ha detto Donald Trump su Truth (ANSA).