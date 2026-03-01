Puglia, quel bluff Pd sull’ospedale fantasma

di Maria Sorbi – Ãˆ il 26 luglio 2025, in Puglia mancano 4 mesi alle elezioni regionali. Michele Emiliano non resiste: indossa la polo blu dâ€™ordinanza e mobilita la stampa per il taglio del nastro dellâ€™ospedale di Monopoli-Fasano. Peccato che lâ€™ospedale non câ€™Ã¨ (ed Ã¨ vuoto anche oggi, a 8 mesi da quellâ€™inaugurazione nel nulla). Ma il presidente uscente ci vuole mettere la faccia a tutti i costi prima di sbaraccare il suo ufficio da governatore. Organizza la cerimonia e se ne infischia se il suo assessore alla SanitÃ quel giorno non puÃ² nemmeno essere presente.

Come mai tutta questa fretta, quando i reparti erano (e sono tuttora) vuoti? Â«Tutto normale – fa notare in piena estate la Regione Puglia – In base al cronoprogramma Ã¨ previsto che le attivitÃ sanitarie cominceranno entro la fine del 2025Â». E câ€™Ã¨ anche un documento dellâ€™Asl di Bari a confermarlo: nella relazione del Rup (responsabile unico del progetto) viene precisato che Â«dal primo dicembre 2025 dovrÃ essere garantita la completa funzionalitÃ del nuovo ospedale e si potrÃ procedere con la programmazione dei ricoveriÂ», fino ad accogliere 300 pazienti a pieno regime. Â«Il 26 luglio si legge nel documento – viene avviato il progressivo trasferimento delle unitÃ operativeÂ». Ma che vuoi fare? Cominciarlo in pieno agosto?

Si slitta a settembre. E a settembre che vuoi fare? Cominciarlo quando tutti sono presi con le elezioni di novembre? Ed ecco che la scadenza del primo dicembre, annunciata come data della Â«piena funzionalitÃ Â», non viene rispettata. E vai con la nuova deadline, non piÃ¹ dicembre ma aprile -maggio: Â«A partire dalla primavera specifica lâ€™Asl – lâ€™attivitÃ sanitaria sarÃ focalizzata, con un dettagliato cronoprogramma, sui servizi specialistici ambulatoriali e sul servizio di dialisi, cui seguirÃ lâ€™accoglienza dei primi pazienti in regime di ricovero in elezione, poi dei ricoveri in urgenza, e quindi delle attivitÃ di Emergenza-Urgenza, tra cui il pronto soccorsoÂ».

La primavera Ã¨ adesso. Per aprire (davvero) lâ€™ospedale costato 200 milioni (quasi la metÃ del deficit sanitario delle Asl della Puglia) mancano ancora diversi passaggi: i collaudi delle apparecchiature, i percorsi di formazione dei sanitari, lo studio dei processi organizzativi e gestionali (con simulazioni pratiche) per ciascuna unitÃ operativa. E le assunzioni? Nella prima fase di avvio, spiega lâ€™Asl di Bari, verranno trasferiti 545 dipendenti del Â«vecchioÂ» ospedale San Giacomo.

Resta sempre il dubbio su quel taglio del nastro di fine luglio.

Â«Quella cerimonia ci specificano dallâ€™Asl – ha sancito la fine dellâ€™opera e lâ€™inizio del percorso di completamento propedeutico allâ€™effettiva attivazione del nuovo ospedaleÂ». Unâ€™inaugurazione delle mura. Nulla di piÃ¹. Senza letti, senza macchiari sanitari, senza personale: senza tutto quello che fa la differenza tra un edificio in cemento e un ospedale per curare la gente.

GiÃ due anni fa Emiliano aveva Â«inauguratoÂ» la struttura sanitaria Asclepios 3, dove il 5 luglio 2023 aveva tenuto un Â«sopralluogoÂ» per dare atto che il reparto Â«Ã¨ giÃ in funzione, con i pazienti ricoveratiÂ». Tutti hanno dimenticato che quel padiglione Ã¨ una delle grandi incompiute della sanitÃ pugliese: appalto del 2012, lavori terminati nel 2021.

https://www.ilgiornale.it