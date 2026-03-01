Iran, Khamenei ucciso dai raid Usa e israeliani

La Guida Suprema dell’Iran AlÃ¬ Khamenei Ã¨ stata uccisa dai raid Usa e israeliani

Dopo l’annuncio di Trump arriva la conferma della tv di Stato di Teheran. L’Iran annuncia 40 giorni di lutto, mentre i Pasdaran minacciano l’operazione “piÃ¹ feroce” della storia contro Israele e le basi statunitensi. Lanciati missili durante la notte su Tel Aviv e sulle basi americane nel Golfo: Doha, Barhein, Kuwait City. A Dubai colpito un palazzo sull’isola artificiale di Palm Jumeirah e l’aeroporto internazionale. Bloccato nell’Emirato il ministro della Difesa Crosetto insieme a molti italiani. Chiuso lo Stretto di Hormuz dove passa la gran parte del petrolio.

Pasdaran: ‘Offensiva feroce contro le basi Usa e Israele’

I pasdaran, le Guardie rivoluzionarie iraniane, hanno annunciato oggi che lanceranno l’operazione “piÃ¹ feroce” della storia contro Israele e le basi statunitensi. “L’operazione offensiva piÃ¹ feroce nella storia delle forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran inizierÃ da un momento all’altro”, hanno scritto i pasdaran su Telegram.

Trump: ‘L’Iran minaccia di colpire duramente? Meglio che non lo faccia’

L’Iran “ha appena dichiarato che oggi colpirÃ molto duramente, piÃ¹ duramente di quanto” non lo abbia fatto prima. “E’ meglio che non lo facciano, tuttavia, perchÃ© se lo facessero li colpiremmo con una forza mai vista prima!”. E’ il monito del presidente americano Donald Trump, affidato al suo social Truth e indirizzato a Teheran, dopo che i Pasdaran hanno preannunciato attacchi durissimi in risposta a quelli di ieri di Usa e Israele che hanno portato all’uccisione della Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei.Â ANSA