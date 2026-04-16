Reza Pahlavi a Roma per incontrare politici e imprenditori

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Reza Pahlavi

“L’Italia “sta dalla parte del popolo dell’Iran e chiede il rispetto dei diritti umani, la liberazione dei prigionieri politici e un futuro migliore”

È l’affermazione fatta, prima di entrare a palazzo Montecitorio, a Roma, da Reza Ciro Pahlavi. Il figlio maggiore dell’ultimo scià dell’Iran e oppositore del regime degli ayatollah è in esilio da anni negli Stati Uniti. Pahlavi secondo alcuni potrebbe avere un ruolo nel processo di riappacificazione dell’Iran al termine della guerra e, al momento, si trova in Italia per incontrare – come ha lui stesso annunciato – esponenti politici e imprenditori. tgcom24.mediaset.it

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