Trump: ‘voglio solo la libertÃ  per il popolo iraniano’

WASHINGTON, 28 FEB – “Tutto ciÃ² che voglio Ã¨ la libertÃ  per il popolo iraniano”. Lo ha detto Donald Trump in una breve intervista telefonica col Washington Post poco dopo le 4 del mattino. “Voglio una nazione sicura, ed Ã¨ ciÃ² che avremo”, ha detto il presidente nelle sue prime dichiarazioni degne di nota dopo aver annunciato l’attacco contro l’Iran. (ANSA)

Attacco Usa-Israele: morte 80 ragazze.

TEHERAN, 28 FEB – Il sito web della magistratura iraniana Mizan, citando la procura locale, afferma che “Ã¨ salito a 85” il bilancio delle vittime di “un attacco a una scuola femminile a Minab”, nel sud dell’Iran. “Il numero di martiri nella scuola femminile di Minab Ã¨ salito a 85”, riporta il sito. (ANSA).

