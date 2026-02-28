Reza Pahlavi: ‘ci impegniamo per un Iran unito e democratico’

Reza Pahlavi su X: “Siamo anche parenti e la nostra famiglia Ã¨ la grande famiglia dell’Iran. Ci impegniamo a porre fine a ogni discriminazione in un Iran unito e democratico, sotto lo stato di diritto e la bandiera del Leone e del Sole, e a garantire le libertÃ individuali e l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Ci battiamo per la libertÃ e la sicurezza dell’Iran.”

