Reza Pahlavi: ‘ci impegniamo per un Iran unito e democratico’

Reza Pahlavi

Reza Pahlavi su X: “Siamo anche parenti e la nostra famiglia Ã¨ la grande famiglia dell’Iran. Ci impegniamo a porre fine a ogni discriminazione in un Iran unito e democratico, sotto lo stato di diritto e la bandiera del Leone e del Sole, e a garantire le libertÃ  individuali e l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Ci battiamo per la libertÃ  e la sicurezza dell’Iran.”
https://x.com/PahlaviReza/status/2027409016129810480

