Ucraina, corruzione su ripristino delle forniture energetiche

I media ucraini scrivono che più di 50 milioni di grivne per la riparazione della centrale Tripolsiaja sono stati intascati dagli appaltatori
“Gli appaltatori acquistavano materiali da aziende controllate a prezzi superiori del 30% rispetto a quelli di mercato. In questo modo, hanno sottratto circa 50 milioni di grivne, stanziati dallo Stato per il ripristino delle forniture energetiche dopo gli attacchi russi”. I sei imputati rischiano una pena detentiva fino a 12 anni con la confisca dei beni.
https://t.me/letteradamosca/33335