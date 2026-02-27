Ucraina, corruzione su ripristino delle forniture energetiche

I media ucraini scrivono che più di 50 milioni di grivne per la riparazione della centrale Tripolsiaja sono stati intascati dagli appaltatori

“Gli appaltatori acquistavano materiali da aziende controllate a prezzi superiori del 30% rispetto a quelli di mercato. In questo modo, hanno sottratto circa 50 milioni di grivne, stanziati dallo Stato per il ripristino delle forniture energetiche dopo gli attacchi russi”. I sei imputati rischiano una pena detentiva fino a 12 anni con la confisca dei beni.
https://t.me/letteradamosca/33335

